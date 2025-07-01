Поражение «Интера» от «Флуминенсе» в 1/8 финала КЧМ — первое при новом тренере Киву

Миланский «Интер» проиграл впервые после назначения на пост главного тренера команды румынского специалиста Кристиана Киву. В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 итальянцы уступили бразильскому «Флуминенсе» (0:2) и покинули турнир.

Кристиан Киву возглавил «Интер» 9 июня текущего года после ухода бывшего главного тренера команды Симоне Индзаги в саудовский «Аль-Хиляль». В первых трёх матчах под управлением 44-летнего специалиста миланский клуб сыграл вничью с «Монтерреем» (1:1) и победил японский клуб «Урава Ред Даймондс» (2:1), а также аргентинский «Ривер Плейт» (2:0).

«Флуминенсе», в свою очередь, квалифицировался в 1/4 финала клубного ЧМ. На стадии четвертьфинала бразильский клуб встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль», которые сыграют во вторник, 1 июля.