Арсен Венгер оценил тренерские способности Фабрегаса, Алонсо и Артеты

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о молодых тренерах в современном футболе, приведя в пример Сеска Фабрегаса, Хаби Алонсо и Микеля Артету.

«Иногда, когда так быстро переходишь от игры к тренерству, трудно адаптироваться, а Сеск сделал это очень быстро. Он пригласил меня приехать в «Комо», чтобы увидеть его. В какой-то момент я воспользуюсь этим приглашением.

Это правда, что он не говорил много в раздевалке, но у него был свой характер во время игры. Он был более тихим со своими товарищами по команде, а на поле его окружали отличные игроки, как в «Арсенале», так и в национальной команде. Он хорошо понимал игру и был умным, хотя я не ожидал, что он станет тренером так быстро.

Хаби уже проявил своё мастерство в Леверкузене, но «Реал» Мадрид — это другой уровень. А Микель Артета, я думаю, очень хорошо справляется в «Арсенале», — приводит слова Венгера Marca.