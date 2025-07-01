УЕФА отложил оценку ситуации вокруг «Лиона» и «Кристал Пэлас»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит вопрос участия «Кристал Пэлас» в следующем сезоне Лиги Европы после рассмотрения апелляции французского «Лиона», сообщил журналист Мартин Циглер.

По данным источника, УЕФА отложил рассмотрение вопроса об участии «Кристал Пэлас» в Лиге Европы до момента, когда будет принято решение по апелляции «Лиона». Французский клуб согласился с исключением из еврокубков в сезоне-2025/2026 в случае, если решение об исключении из Лиги 1 останется в силе.

«Кристал Пэлас» получил право на участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Англии, однако основной акционер клуба Джон Текстор владеет контрольным пакетом акций «Лиона», который также отобрался в турнир.

Регламент УЕФА запрещает клубам с одним владельцем выступать в одном и том же турнире, из-за чего Текстор был вынужден продать 43% акций «Кристал Пэлас». «Лион» был переведён во второй дивизион Франции из-за финансовых проблем. Клуб намерен обжаловать это решение.