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Сёмин и Степашин следили из VIP, Фомин тянул за футболку соперника. Фото победы «Динамо»

Сёмин и Степашин следили из VIP, Фомин тянул за футболку соперника. Фото победы «Динамо»
ФК «Динамо»
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Завершился товарищеский матч между московским «Динамо» и сербским «ОФК Белград» в рамках Братского кубка. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра работал Антон Фролов (Москва). Победу со счётом 4:0 одержали футболисты московского клуба.

На восьмой минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко забил первый свой гол за новую команду. Экс-футболист «Ростова» открыл счёт в матче ударом головой. На 21-й минуте форвард московской команды Ярослав Гладышев забил второй мяч. На 83-й минуте полузащитник Лука Гагнидзе довёл счёт до разгромного. На 85-й минуте защитник Дмитрий Скопинцев реализовал пенальти.

Лучшие фото с матча «Динамо» — ОФК «Белград — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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