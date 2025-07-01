Радимов шутливо отреагировал на вылет «Интера» с КЧМ, показав фото с Аршавиным
Поделиться
Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов опубликовал пост в своём телеграм-канале по случаю вылета миланского «Интера» от бразильского «Флуминенсе» в 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 2
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Кано – 3' 0:2 Перейра ду Насименту – 90+3'
Радимов показал фотографию, где он и Андрей Аршавин смеялись во время одного из матчей «Зенита», за который оба на тот момент выступали. «С детства за «Флуминенсе», — подписал фото Радимов.
Фото: Телеграм-канал Владислава Радимова
Ранее Радимов заявил, что «Флуминенсе» пройдёт «Интер» и выйдет в четвертьфинал соревнований. Отметим, теперь бразильский клуб сыграет с победителем встречи «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июля 2025
-
01:20
-
01:19
-
00:50
-
00:47
-
00:35
-
00:24
-
00:09
-
00:03
- 30 июня 2025
-
23:46
-
23:17
-
23:15
-
23:11
-
23:07
-
23:06
-
22:58
-
22:46
-
22:38
-
22:22
-
22:19
-
22:16
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:48
-
21:47
-
21:40
-
21:38
-
21:30
-
21:27
-
21:19
-
21:09
-
21:07
-
21:01
-
20:55
-
20:49