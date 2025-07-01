Радимов шутливо отреагировал на вылет «Интера» с КЧМ, показав фото с Аршавиным

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов опубликовал пост в своём телеграм-канале по случаю вылета миланского «Интера» от бразильского «Флуминенсе» в 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Радимов показал фотографию, где он и Андрей Аршавин смеялись во время одного из матчей «Зенита», за который оба на тот момент выступали. «С детства за «Флуминенсе», — подписал фото Радимов.

Фото: Телеграм-канал Владислава Радимова

Ранее Радимов заявил, что «Флуминенсе» пройдёт «Интер» и выйдет в четвертьфинал соревнований. Отметим, теперь бразильский клуб сыграет с победителем встречи «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».