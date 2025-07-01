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Тренер «Интера» объяснил поражение команды в матче с «Флуминенсе» в 1/8 финала КЧМ

Тренер «Интера» объяснил поражение команды в матче с «Флуминенсе» в 1/8 финала КЧМ
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Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Флуминенсе» (0:2).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 2
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Кано – 3'     0:2 Перейра ду Насименту – 90+3'    

«Флуминенсе» был свежее и острее. Мы вышли на поле не с тем настроем, который я хотел видеть. Нам было тяжело справляться с их интенсивностью и высоким прессингом. Мы были немного самоуверенны, пытались играть красиво, тогда как нужно было делать всё проще.

В целом, вы сами видели, насколько у нас не хватало энергии. Мы старались до самого конца переломить ход матча, нам немного не повезло — дважды попали в штангу, был ещё момент у Стефана де Врея. В итоге мы пропустили два гола после двух единственных ударов в створ», — приводит слова Киву Football Italia.

«Флуминенсе» в 1/4 финала встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»

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