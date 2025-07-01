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Стогниенко назвал причину поражения «Интера» в матче с «Флуминенсе» в 1/8 финала КЧМ

Стогниенко назвал причину поражения «Интера» в матче с «Флуминенсе» в 1/8 финала КЧМ
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Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал поражение миланского «Интера» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Флуминенсе» (0:2).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 2
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Кано – 3'     0:2 Перейра ду Насименту – 90+3'    

«Интер» понемногу перестраивается и омолаживается: играет Сучич, играет Луис Энрике, выходят Карбони и братья Эспозито, совсем скоро посмотрим на Бонни. А вот с защитниками проблемы: новых людей в основе пока нет, и замена Ачерби на де Врея стала катастрофической: голландец ошибался, да еще не попал по чужим воротам с метра после скидки Лаутаро Мартинеса. Да, во втором тайме у «Интера» были отличные моменты, выручал голкипер-ветеран Фабио, трясли ворота мощными ударами Димарко и Мартинес. Но всё же «Флуминенсе» свою победу заслужил: команда играла жестко, старательно и разумно. Похоже, в Европе бразильские клубы всё-таки недооценивали», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, бразильский клуб встретится в четвертьфинале КЧМ с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».

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