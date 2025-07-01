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Видеообзор неожиданного вылета финалиста ЛЧ «Интера» от «Флуминенсе» в 1/8 финала КЧМ

В рамках матча 1/8 финала клубного чемпионата мира встречались миланский «Интер» и бразильский «Флуминенсе», игры завершилась победой команды из Рио-де-Жанейро со счётом 2:0. Матч проходил на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США).

На третьей минуте встречи счёт открыл аргентинский нападающий «Флуминенсе» Херман Кано. Затем на 40-й минуте бразильский защитник Игнасио мог удвоить преимущество команды, но гол был отменён после просмотра VAR из-за положения вне игры. Окончательный счёт на 90+3 минуте установил полузащитник бразильской команды Эркулес Перейра ду Насименту.

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«Флуминенсе» в 1/4 финала встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».