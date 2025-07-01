Алонсо ответил на вопрос о том, что будет требовать от Мбаппе в «Реале» в новом сезоне

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о том, что хочет увидеть от французского нападающего Килиана Мбаппе в новом сезоне.

— Что вы собираетесь требовать от Мбаппе в следующем сезоне?

— Килиан уже является лидером благодаря своему влиянию и воздействию на игру. Мне нужно, чтобы все были преданы командной идее, чтобы получали удовольствие как с мячом, так и без него. Это касается Килиана, Орельена, Дани Себальоса… это требование ко всем игрокам, — приводит слова Алонсо AS.

Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В составе «Реала» он провёл 56 матчей, в которых забил 43 гола и сделал 5 результативных передач.