«Кто не хочет оставаться, прощайте!» Капитан «Интера» Лаутаро — после вылета с КЧМ

Аргентинский нападающий и капитан «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал вылет своей команды из клубного чемпионата мира после поражения в матче 1/8 финала с бразильским «Флуминенсе» со счётом 0:2.

«Это, безусловно, тяжело. Мы выложились полностью. Прошу прощения от имени команды, мы не хотели оказаться в такой ситуации. Мы ставим перед собой цели и боремся за их достижение. Те, кто не хочет остаться в клубе и соответствовать этим требованиям, должны покинуть команду. Сегодня мне не понравилось многое. Как капитан, я хочу продолжать борьбу за наши цели. У нас сильная команда, мы завоевывали трофеи, и я хочу продолжить в том же направлении. Кто хочет остаться, тот остаётся. А кто не хочет — прощайте!

Нам всем необходима перезагрузка и понимание, что в одиночку ничего не добиться. Я, как капитан, несу за это первоочередную ответственность. Прошу прощения у болельщиков за это тяжёлое поражение. Сезон оказался слишком долгим.

Он был изнурительным, поэтому нам нужно восстановить силы и вернуть физическую форму, чтобы подготовиться к возвращению «Интера» на путь борьбы за значимые цели», — приводит слова Лаутаро DAZN.

Напомним, в 1/4 финала КЧМ бразильский клуб сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».