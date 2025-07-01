Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кто не хочет оставаться, прощайте!» Капитан «Интера» Лаутаро — после вылета с КЧМ

«Кто не хочет оставаться, прощайте!» Капитан «Интера» Лаутаро — после вылета с КЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский нападающий и капитан «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал вылет своей команды из клубного чемпионата мира после поражения в матче 1/8 финала с бразильским «Флуминенсе» со счётом 0:2.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 2
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Кано – 3'     0:2 Перейра ду Насименту – 90+3'    

«Это, безусловно, тяжело. Мы выложились полностью. Прошу прощения от имени команды, мы не хотели оказаться в такой ситуации. Мы ставим перед собой цели и боремся за их достижение. Те, кто не хочет остаться в клубе и соответствовать этим требованиям, должны покинуть команду. Сегодня мне не понравилось многое. Как капитан, я хочу продолжать борьбу за наши цели. У нас сильная команда, мы завоевывали трофеи, и я хочу продолжить в том же направлении. Кто хочет остаться, тот остаётся. А кто не хочет — прощайте!

Нам всем необходима перезагрузка и понимание, что в одиночку ничего не добиться. Я, как капитан, несу за это первоочередную ответственность. Прошу прощения у болельщиков за это тяжёлое поражение. Сезон оказался слишком долгим.

Он был изнурительным, поэтому нам нужно восстановить силы и вернуть физическую форму, чтобы подготовиться к возвращению «Интера» на путь борьбы за значимые цели», — приводит слова Лаутаро DAZN.

Напомним, в 1/4 финала КЧМ бразильский клуб сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».

Материалы по теме
Бразильцы выбили финалиста ЛЧ с клубного ЧМ! «Интеру» не везло, но наказали его элитно
Видео
Бразильцы выбили финалиста ЛЧ с клубного ЧМ! «Интеру» не везло, но наказали его элитно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android