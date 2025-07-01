Экс-жена Мамаева ответила, почему футболист платит алименты в размере 14 тыс. рублей

Модель и блогер Алана Мамаева, бывшая жена экс-футболиста сборной России Павла Мамаева, рассказала, почему её бывший муж платит алименты на их общую дочь Алису в размере 14 тысяч рублей.

— Алана, а Павел Мамаев помогает детям?

— Присылает алименты в размере 14253 рубля.

— Известный футболист, миллионер, а платит 14 тысяч рублей. Что можно купить на эти деньги?

— Мне кажется, я в день трачу больше 14 тысяч.

— А сколько Павел Мамаев должен платить, исходя из своей зарплаты?

— Ну он сделал документы, что он безработный. Он ходит по интервью, говорит, что у него школа, что он бизнесмен, участвует в реалити-шоу, но при этом он безработный. Мы с ним судились за недвижимость (он хотел всё отжать), но не за алименты. Там у него была назначена 1/6. Также он сделал документы, что платит алименты маме, чтобы снизить сумму на ребёнка. Отказался от второго ребёнка, чтобы тоже снизить алименты. Но это он сам решил платить столько, суд ему эту сумму не назначал, — сказала Мамаева в эфире шоу «Звёзды сошлись» на НТВ.

Напомним, Павел и Алана были женаты с 2013 по 2021 годы.