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Манчестер Сити — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
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«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала клубного ЧМ

«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала клубного ЧМ
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1 июля пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира встретятся «Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль». Встреча состоится в Орландо на стадионе «Кэмпинг Уорлд», — начало – 4:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Нуньес, Диас, Гвардиол, Нури, Гюндоган, Бернардо, Рейндерс, Доку, Холанд, Савиньо

«Аль-Хиляль»: Буну, Канселу, Аль-Давсари, Кулибали, Лоди, Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Харби, Малком, Маркос Леонардо, Канно.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится в «Флуминенсе», который в своём матче 1/8 финала обыграл «Интер».

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