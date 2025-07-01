«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала клубного ЧМ

1 июля пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира встретятся «Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль». Встреча состоится в Орландо на стадионе «Кэмпинг Уорлд», — начало – 4:00 мск.

Стартовые составы на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Нуньес, Диас, Гвардиол, Нури, Гюндоган, Бернардо, Рейндерс, Доку, Холанд, Савиньо

«Аль-Хиляль»: Буну, Канселу, Аль-Давсари, Кулибали, Лоди, Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Харби, Малком, Маркос Леонардо, Канно.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится в «Флуминенсе», который в своём матче 1/8 финала обыграл «Интер».