Президент «Интера» раскрыл, кого призвал уйти из клуба Лаутаро

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, кого имел в виду капитан итальянского клуба Лаутаро Мартинес, когда говорил, что доволен игрой не всех футболистов.

Ранее Лаутаро сказал в интервью: «Как капитан, я хочу продолжать борьбу за наши цели. Кто хочет остаться, тот остаётся. А кто не хочет — прощайте!»

«Лаутаро имел в виду Хакана Чалханоглу. Мы собираемся поговорить с ним напрямую на следующей неделе. Если наши пути разойдутся, мы сделаем это без колебаний. Лаутаро говорил о том, что нужно всегда выкладываться на все сто ради команды. Для любого игрока, который покажет, что хочет уйти из клуба, двери широко открыты!» — приводит слова Маротты Sport Mediaset.

Напомним, Чалханоглу пополнил состав «Интера» в 2021 году, перейдя из «Милана». В минувшем сезоне игрок принял участие в 47 матчах, где отметился 11 голами и восемью результативными передачами.