Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Интера» раскрыл, кого призвал уйти из клуба Лаутаро

Президент «Интера» раскрыл, кого призвал уйти из клуба Лаутаро
Аудио-версия:
Комментарии

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, кого имел в виду капитан итальянского клуба Лаутаро Мартинес, когда говорил, что доволен игрой не всех футболистов.

Ранее Лаутаро сказал в интервью: «Как капитан, я хочу продолжать борьбу за наши цели. Кто хочет остаться, тот остаётся. А кто не хочет — прощайте!»

«Лаутаро имел в виду Хакана Чалханоглу. Мы собираемся поговорить с ним напрямую на следующей неделе. Если наши пути разойдутся, мы сделаем это без колебаний. Лаутаро говорил о том, что нужно всегда выкладываться на все сто ради команды. Для любого игрока, который покажет, что хочет уйти из клуба, двери широко открыты!» — приводит слова Маротты Sport Mediaset.

Напомним, Чалханоглу пополнил состав «Интера» в 2021 году, перейдя из «Милана». В минувшем сезоне игрок принял участие в 47 матчах, где отметился 11 голами и восемью результативными передачами.

Материалы по теме
«Кто не хочет оставаться, прощайте!» Капитан «Интера» Лаутаро — после вылета с КЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android