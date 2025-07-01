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Манчестер Сити — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
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Манчестер Сити — Аль-Хиляль: Бернарду Силва открыл счёт в матче на 10-й минуте, видео гола

«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: Бернарду Силва открыл счёт в матче на 10-й минуте
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В эти минуты на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (США) проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем». На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт встречи 1:0 в пользу английской команды.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Перерыв
1 : 0
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9'    

На 10-й минуте полузащитник английского клуба Бернарду Силва открыл счёт с передачи немецкого хавбека
Илкая Гюндогана. Отметим, после эпизода игроки саудовской команды требовали пересмотреть эпизод, посчитав, что гол был забит после фола со стороны игрока «горожан». Эпизод с голом был показан всему стадиону, после чего раздался активный гул трибун. По итогу арбитр встречи Хесус Валенсуэла гол не отменил.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, победитель этого матча выйдет в четвертьфинала клубного чемпионата мира, где встретится с «Флуминенсе». Также известны первые пары четвертьфинала клубного чемпионата мира: бразильский «Палмейрас» — лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария» — французский «ПСЖ».

Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.

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