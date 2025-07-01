«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: Бернарду Силва открыл счёт в матче на 10-й минуте

В эти минуты на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (США) проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем». На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт встречи 1:0 в пользу английской команды.

На 10-й минуте полузащитник английского клуба Бернарду Силва открыл счёт с передачи немецкого хавбека

Илкая Гюндогана. Отметим, после эпизода игроки саудовской команды требовали пересмотреть эпизод, посчитав, что гол был забит после фола со стороны игрока «горожан». Эпизод с голом был показан всему стадиону, после чего раздался активный гул трибун. По итогу арбитр встречи Хесус Валенсуэла гол не отменил.

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Напомним, победитель этого матча выйдет в четвертьфинала клубного чемпионата мира, где встретится с «Флуминенсе». Также известны первые пары четвертьфинала клубного чемпионата мира: бразильский «Палмейрас» — лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария» — французский «ПСЖ».

Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.