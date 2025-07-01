Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался о скандальной жеребьёвке Кубка России

Валерий Карпин высказался о скандальной жеребьёвке Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о результатах скандальной жеребьёвки Кубка России. «Динамо» в одной группе сыграет с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи».

— Много обсуждалась группа Кубка России, в которую попало «Динамо». Как вам ваша группа?
— Обыкновенная. Группа и группа.

— Было всё равно с кем играть на групповом этапе?
— Всё равно или не все равно, какая разница? Вот такая жеребьевка была, что делать, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что несколько команд Российской Премьер-Лиги остались недовольны проведением жеребьёвки группового этапа Кубка России в записи. По данным СМИ, команды были возмущены отсутствием возможности контроля хода жеребьёвки, выразили недоверие её результатам и готовят протест.

Материалы по теме
Скандальная жеребьёвка Кубка России! Клубы протестуют против результатов! LIVE
Live
Скандальная жеребьёвка Кубка России! Клубы протестуют против результатов! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android