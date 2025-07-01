Экс-менеджер сборной Савин раскрыл детали звонка Путина Черчесову перед игрой с Испанией

Экс-менеджер сборной России Евгений Савин рассказал, что президент страны Владимир Путин позвонил тогдашнему тренеру команды Станиславу Черчесову перед матчем 1/8 финала чемпионата мира со сборной Испании.

— Как прошёл день перед Испанией?

— Утром прогулялись. Саламыч зачитал команде несколько писем от детей из разных городов России. В день игры ему звонил президент страны — пожелать удачи и поблагодарить. Всё-таки впервые за 32 года вышли из группы на ЧМ. А Черчесов ему ответил: «Мы ещё не сделали того, чем можно гордиться». А ещё забавный момент случился на стадионе. Вроде всё продумано, организовано: указатели, ГИБДД, стюарды. А мы какого-то фига подъехали к выходу сборной Испании! Пришлось автобусу сдавать задом. В футболе — плохая примета. Помню, кто-то сказал: «Ничего, это на фарт». Так и оказалось.

— А во время матча что на скамейке творилось?

— Безумное переживание. Из-за травмы пришлось менять Жиркова. Понятно, что там мы кувались. Но и была хорошо продуманная тактика, выбранная, кстати, совместно с футболистами. Мы поменяли игру в четыре защитника на схему с пятью. Не сказать, что испанцы нас прямо-таки возили, но пацаны выложились по полной. Артём в каком-то интервью рассказывал: «Я понимал, что должен цепляться за каждый вынос Акинфеева, потому что это шанс всем немного передохнуть, подышать». Не просто изобразить борьбу, а каким-то образом выгрызть этот мяч. С той Испанией глупо было пытаться играть в футбол. Через месяц хорваты в Лиге наций попробовали — 0:6 получили. Хорваты — финалисты ЧМ-2018! — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.

Сборная России обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал, где проиграла национальной команде Хорватии.

Полное интервью с Евгением Савиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.