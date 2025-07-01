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Бывшая жена Мамаева раскрыла, как после развода они с футболистом разделили имущество

Бывшая жена Мамаева раскрыла, как после развода они с футболистом разделили имущество
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Модель и блогер Алана Мамаева, бывшая жена экс-футболиста сборной России Павла Мамаева, рассказала, как после развода была разделена недвижимость.

— Алана, ты говоришь, что Павел хотел отжать всю недвижимость. А кому в итоге осталась недвижимость?
— Почти вся недвижимость осталась ему, у меня маленькая квартира. Но мне пришлось ему заплатить ещё несколько миллионов за неё, чтобы он просто от меня отстал уже, — сказала Мамаева в эфире шоу «Звёзды сошлись» на НТВ.

Ранее Мамаева рассказала, что экс-футболист платит на дочь алименты в размере 14 тысяч рублей.

Напомним, Павел и Алана были женаты с 2013 по 2021 годы. У пары есть совместная дочь Алиса, которой сейчас 11 лет.

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