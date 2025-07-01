«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: Эрлинг Холанд забил второй гол «горожан» во встрече

В эти минуты на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (США) проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем». На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт встречи 2:2.

На 10-й минуте полузащитник английского клуба Бернарду Силва открыл счёт с передачи немецкого хавбека

Илкая Гюндогана. В самом начале второй половины игры «Аль-Хиляль» отыгрался усилиями Маркоса Леонардо, а ещё через восемь минут экс-вингер «Зенита» Малком вывел саудовцев вперёд. Тут же отыгрались «горожане» — отличился Эрлинг Холанд.

Напомним, победитель этого матча выйдет в четвертьфинала клубного чемпионата мира, где встретится с «Флуминенсе». Также известны первые пары четвертьфинала клубного чемпионата мира: бразильский «Палмейрас» — лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария» — французский «ПСЖ».