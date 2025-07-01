Экс-менеджер сборной России Савин вспомнил, как вносил Игнашевича в заявку на ЧМ-2018

Бывший менеджер сборной России по футболу Евгений Савин вспомнил, как вносил в заявку национальной команды на чемпионат мира — 2018 защитника Сергея Игнашевича. Напомним, на ЧМ-2018 Россия дошла до 1/4 финала.

— Черчесов реально был на грани отставки, если бы Бухаров не сравнял счёт в спарринге с Бельгией?

— Говорят, в ложе был какой-то разговор. Мы этого не ощущали, но недовольство у руководства, наверное, было. Да, мы играли с сильными соперниками, но целостного позитивного впечатления сборная не производила на общественность. Непосредственно перед ЧМ ещё и уступили Австрии, с Турцией вничью сыграли. Негатив зашкаливал. В прессе нагнетали: Саудовская Аравия выступает на равных с Италией, Египет два года не терпит поражений, про Уругвай и говорить нечего — зачем мы вообще на этом чемпионате? А мы же не в вакууме информационном живём — все всё читают. И тогда Саламыч провёл очень классное собрание, на котором донёс до команды одну простую мысль: «Вы делаете то, что мы говорим, а отвечать за всё будем мы. Мы в вас верим, а вы верьте нам». И, конечно, гениальное решение Черчесов принял с Игнашевичем.

— Ты в этой истории участвовал?

— А я как раз сидел в офисе в электронной системе ФИФА, регистрировал предварительный список игроков: 30 человек. Игнашевича, естественно, в нём не было. И тут звонит Эдик Безуглов: Камболов травму получил. Потом Черчесов набирает: «Ты отправил состав?» — «Нет ещё». — «Сиди, жди».

Спустя время перезванивает: «Игнашевич». Я такой: «В смысле?!» — «В прямом». Саламыч с ним встретился, переговорил, и Сергей согласился помочь сборной. Честно, я очень обрадовался. Игнашевич есть Игнашевич — этот человек ниже определённого уровня никогда не опустится. Профи! — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.

Полное интервью с Евгением Савиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.