Экс-менеджер сборной России Савин: такого лидера, как Дзюба, я не видел никогда

Бывший менеджер сборной России по футболу Евгений Савин высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе. По словам Савина, форвард является абсолютным лидером.

— Как проживали историческую серию пенальти?

— Мы все стояли обессиленные, обнявшись. Но была вера в Игоря. Все знали, что он никогда не проигрывал серии пенальти. Ещё и Володя Габулов повторял: «Он два возьмёт». Два и взял — от Коке и от Аспаса. Конечно, была безумная радость. «Лужники», четвертьфинал чемпионата мира — когда ещё такое испытаем? А у меня ещё и у дочки день рождения — представляете, как совпало! Но Саламыч сразу сказал в раздевалке: «Всё супер, сегодня отдыхаем, но завтра в 12:00 начинаем подготовку к четвертьфиналу». В Сочи уже мы ехали уверенными, что и Хорватию можем пройти.

На таком уровне психология играет огромную роль. Саламыч создал реально крутую команду, а такого яркого лидера и капитана, как Артём, я в сборной вообще не помню. Ни при Гусе, ни при Дике, ни при Фабио такого не было. У нас всегда была достаточно молчаливая команда. Дзюба привнёс в сборную эту харизму и уверенность. Но самое главное, что стержень Черчесова позволил ему выдержать весь негатив и передать своё спокойствие команде. Когда игроки видят, что тренера не трясёт, это очень важно, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.

Полное интервью с Евгением Савиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.