Экс-менеджер сборной России Савин раскрыл содержание речи Дзюбы перед стартом ЧМ-2018

Бывший менеджер сборной России по футболу Евгений Савин раскрыл содержание речи нападающего Артёма Дзюбы перед стартом чемпионата мира — 2018. Напомним, Россия добралась до стадии 1/4 финала турнира.

— Что происходило внутри команды из того, что никто не видел?

— Дзюба очень переживал из-за того, что был запасным. Основным нападающий чемпионат начинал Федя Смолов. Артём ещё и заболел на сборах, пропустил несколько дней тренировок. Дзюба — парень амбициозный, но работал на команду. Перед Саудовской Аравией он впервые толкнул речь в раздевалке.

— Как это было?

— Черчесов уже всё рассказал, а потом Артём собрал в круг команду и выдал речь. Саламыч нормально к этому отнёсся, потому что это выглядело очень естественно. Дзюба сказал вроде бы простые слова, но тогда они тронули даже меня: «Лужники», чемпионат мира дома — о чём ещё можно мечтать в этой жизни? На нас смотрят дети, близкие, вся страна. Давайте просто выйдем и кайфанём от каждого момента». Я помню мурашки по коже. И потом всё пошло как пошло, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.