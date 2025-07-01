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Хаби Алонсо сделал заявление о состоянии здоровья Килиана Мбаппе перед игрой с «Ювентусом»

Хаби Алонсо сделал заявление о состоянии здоровья Килиана Мбаппе перед игрой с «Ювентусом»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сможет сыграть в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Ювентуса», сообщил главный тренер команды Хаби Алонсо.

«Мбаппе чувствует себя лучше. Он готов играть», — приводит слова Хаби Алонсо Madrid Xtra.

19 июня Мбаппе был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Отмечалось, что из-за болезни игрок похудел на 4-5 кг. Французу стало плохо в преддверии матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1), который состоялся 18 июня. Подчёркивалось, что футболист питался только фруктами и пил воду. 25 июня нападающий впервые провёл тренировку в общей группе. Ранее СМИ сообщали о потере Мбаппе 4-5 кг веса за период болезни.

Игра «Реал» — «Ювентус» начнётся сегодня, в 22:00 мск.

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