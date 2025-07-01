Экс-менеджер сборной России Савин вспомнил, как помогал Хиддинку купить советскую картину

Экс-менеджер сборной России по футболу Евгений Савин вспомнил, как помогал бывшему главному тренеру национальной команды Гусу Хиддинку купить советскую картину. Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.

— И как прошло знакомство?

— Как сейчас помню все ощущения, потому что было очень волнующе. Мне 21 год, я хороший, но всего лишь студент, а меня приглашает один из лучших тренеров мира. При этом каких-то обширных вводных не было. Самому нужно было представляться, знакомиться. Я примчался пораньше, сел в фойе. Подъехали Бородюк с Корнеевым, но я к ним постеснялся подойти. И тут со второго этажа спускается Гус… Тогда я впервые ощутил эту его уникальную особенность — умение расположить к себе и создать атмосферу.

— Чем расположил тебя?

— Отвёл в сторонку: «Что будешь, чай, кофе?» А я впервые в жизни в такую гостиницу попал. Когда официант меню принёс, сказал, что пока возьму паузу, ха-ха. Понятно, что мне родители помогали, мне было где жить, есть, спать, но при стипендии 1 200 рублей позволить себе лишнего я не мог. Гус расспросил, где учусь, кто родители. Я напрасно переживал за язык — у Хиддинка оказался прекрасный английский, и манера речи размеренная. Думаю: «Так, всё понимаю — уже хорошо, начало неплохое». 10-15 минут поговорили, потом подсели Бородюк с Корнеевым. Гус попросил: «Подожди, сейчас спустится Элизабет, — он её называл не супругой, а партнёром. — Хотим съездить на вернисаж-рынок живописи». Сели в его Range Rover, я на стрессе, но водитель Миша меня сразу успокоил: «Не переживай, они нормальные ребята». Мы побродили в ЦДХ, Гус купил какую-то картину: то ли советский почтамт 1930-1940-х годов, то ли что-то такое. Таким было моё первое рабочее задание, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.