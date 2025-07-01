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Савин: Хиддинк любит Россию, спрашивает: «Когда уже всё закончится? Хочу к вам приехать»

Савин: Хиддинк любит Россию, спрашивает: «Когда уже всё закончится? Хочу к вам приехать»
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Экс-менеджер сборной России по футболу Евгений Савин рассказал, что бывший главный тренер национальной команды Гус Хиддинк с большой любовью отзывается о Российской Федерации.

— Когда последний раз виделись?
— В начале пандемии в Амстердаме была жеребьёвка Лиги наций. Мы там втроём пообедали — я, Гус и Саламыч [Черчесов]. А созваниваемся регулярно — поздравляем друг друга с праздниками. Иногда он звонит, интересуется.

— Что спрашивает в последнее время?
— Как в целом у нас обстановка. Понятно, что он переживает из-за конфликтной ситуации на Украине. Говорит: «Когда уже всё закончится? Я хочу к вам приехать». Гус с огромной любовью всегда говорит про Россию.

— В свои 78 такой же бодрячок, как и Сёмин?
— Конечно, сильно поседел, но в остальном — всё нормально. Несколько месяцев назад мы с Димой Сычёвым и Юрой Жирковым ему видео записывали. Он ответил: «Всех помню, всем приветы». У Юры всегда были то травмы, то болячки. Когда я рассказывал, что Жирков до сих пор играет, Гус удивлялся: «Не верю!» — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.

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