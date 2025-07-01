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Переговоры «Барселоны» по трансферу Нико Уильямса затормозились — Mundo Deportivo

Переговоры «Барселоны» по трансферу Нико Уильямса затормозились — Mundo Deportivo
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Трансферные переговоры между «Барселоной» и агентом вингера «Атлетика» Нико Уильямса зашли в тупик, сообщает издание Mundo Deportivo.

По сведениям источника, одной из причин остановки прогресса в переговорах между сторонами называются высокие требования 22-летнего испанского игрока относительно гарантий его регистрации на следующий сезон в случае перехода в «Барселону».

Сторона игрока хочет, чтобы в контракте были чётко прописаны определённые пункты по его регистрации, которые на данный момент «Барселона» считает неприемлемыми.

Источник также сообщает, что на прошлой неделе «Барселона» и Нико Уильямс достигли устной договорённости о продолжительности контракта (6 лет) и зарплате игрока. Но как только началось оформление документов, представители игрока потребовали включения дополнительных условий в контракт, что стало неожиданностью для руководства каталонцев.

«Барселона» на чемпионском параде

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