Экс-менеджер сборной России Савин вспомнил, как Капелло учил его пить алкоголь

Экс-менеджер сборной России по футболу Евгений Савин рассказал, как бывший главный тренер национальной команды Фабио Капелло учил его пить алкоголь. Капелло работал во главе сборной России с 2012 по 2015 год.

«Я встретил Фабио в Мюнхене на финале Лиги чемпионов в сопровождении сына и его замечательной супруги Лауры. У него всё хорошо. Выступает экспертом на разных мероприятиях УЕФА и на ТВ. Отлично выглядит. Не зря он нас учил культуре питания.

Первый сбор, шведский стол. Мы с Сергеем Ивановичем Овчинниковым набрали еды. Фабио заглянул к нам в тарелки: «Ну как вы едите? Всё накидали. Сначала салат возьмите. Потом то, это». Он же меня научил правильному потреблению алкоголя. Фабио говорил: «Евгений, классический вечер: бокал просекко, бокал белого, бокал красного. В конце можно принять ещё рюмочку лимончелло», — рассказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.