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Форвард «Штуттгарта» Вольтемаде близок к переходу в «Баварию». Его оценивают в € 100 млн

Форвард «Штуттгарта» Вольтемаде близок к переходу в «Баварию». Его оценивают в € 100 млн
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Немецкий нападающий «Штутгарта» Ник Вольтемаде стал ещё ближе к переходу в мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях, клуб уже согласовал личные условия с игроком – соглашение рассчитано до лета 2030 года.

Сейчас ведутся переговоры между «Баварией» и «Штутгартом» об условиях трансфера. Обе стороны настроены найти общее решение, поэтому соглашение может быть оформлено в ближайшее время.

Ранее СМИ писали, что «швабы» оценивают форварда в € 100 млн.

В минувшем сезоне 23-летний Вольтемаде принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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