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Савин: когда «Зенит» взял Алвеша, Адвокат жаловался, что ему таких игроков не покупали

Савин: когда «Зенит» взял Алвеша, Адвокат жаловался, что ему таких игроков не покупали
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Экс-менеджер сборной России по футболу Евгений Савин вспомнил историю с участием бывшего главного тренера национальной команды и санкт-петербургского «Зенита» Дика Адвоката.

«В отличие от Гуса, у него всё было чётко, никаких лишних слов. Но мы с ним много лет были на связи. Он хотел вернуться в Россию, и варианты были. Он считал, что недосказанность осталась. Когда «Зенит» подписал Бруну Алвеша, Дик жаловался: «А когда я просил, мне «Зенит» таких дорогих игроков не покупал». Он считал, что с ним немножко несправедливо поступили в Петербурге, а потом и в сборной», — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.

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