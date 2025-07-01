Бывший переводчик Хиддинка в России Савин: Гус гонял на «Харлее» в косухе и каске

Экс-менеджер сборной России по футболу Евгений Савин вспомнил историю с участием бывшего главного тренера национальной команды и «Анжи» Гуса Хиддинка.

— С какой самой неожиданной просьбой к тебе обращался Гус?

— У друга Гуса в Нидерландах умер родственник, и мне нужно было за три часа поменять билет из Питера. Тогда же не было Aviasales, и я звонил в кассы Пулково, договаривался. Это было своего рода боевое крещение, но я справился. Гус потом сильно благодарил.

— А самая запоминающаяся поездка с ним?

— Когда Первый канал снимал фильм о Гусе, я побывал у него дома. Он живёт в трехэтажном таунхаусе на канале. Я провёл с Гусом один день и увидел его в совершенно другой обстановке. Мы ездили в его родной город Варссевелд на границе с Германией. Корейцы там сделали ему музей. Он меня катал на своём Cherokee, гонял на «Харлее». Косуха, каска и мотоцикл с образом дедушки совсем не вязались. И повсюду к Гусу подходили люди, фоткались — мне показалось, что на родине он тогда был даже более популярным, чем в России, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.