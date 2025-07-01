«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» сыграют два дополнительных тайма. В основное время — ничья

В эти минуты на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (США) проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем». На момент написания новости в игре перерыв перед экстра-таймами. Счёт встречи 2:2.

Таким образом, победителя команды выявить в основное время матча не смогли.

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Илкая Гюндогана. В самом начале второй половины игры «Аль-Хиляль» отыгрался усилиями Маркоса Леонардо, а ещё через восемь минут экс-вингер «Зенита» Малком вывел саудовцев вперёд. Тут же отыгрались «горожане» — отличился Эрлинг Холанд.

Победитель этой встречи сыграет в 1/4 финала турнира с «Флуминенсе», который обыграл «Интер».

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