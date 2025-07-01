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Манчестер Сити — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» сыграют два дополнительных тайма. В основное время — ничья

«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» сыграют два дополнительных тайма. В основное время — ничья
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В эти минуты на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (США) проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем». На момент написания новости в игре перерыв перед экстра-таймами. Счёт встречи 2:2.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Доп. время
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9'     1:1 Леонардо – 46'     1:2 Малком – 52'     2:2 Холанд – 55'     2:3 Кулибали – 94'     3:3 Фоден – 104'     3:4 Леонардо – 112'    

Таким образом, победителя команды выявить в основное время матча не смогли.

На 10-й минуте полузащитник английского клуба Бернарду Силва открыл счёт с передачи немецкого хавбека
Илкая Гюндогана. В самом начале второй половины игры «Аль-Хиляль» отыгрался усилиями Маркоса Леонардо, а ещё через восемь минут экс-вингер «Зенита» Малком вывел саудовцев вперёд. Тут же отыгрались «горожане» — отличился Эрлинг Холанд.

Победитель этой встречи сыграет в 1/4 финала турнира с «Флуминенсе», который обыграл «Интер».

Де Брёйне прощается с домашним стадионом «Манчестер Сити»

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