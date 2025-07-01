«Милок, растворимого тебе плеснуть?» Савин — о просьбе Хиддинка сделать капучино в Бору

Экс-менеджер сборной России по футболу Евгений Савин вспомнил забавную историю с участием бывшего главного тренера национальной команды Гуса Хиддинка.

— Как Гус внедрял в сборной европейские стандарты качества?

— Это было не при мне, но и Гус, и Александр Генрихович красочно эту историю пересказывали. До Хиддинка сборная жила в Бору, в пансионате недалеко от Домодедово. И вот в 2006-м он принимает команду, приезжают в Бор. Присели в вестибюле — Гус просит подать капучино. Бабушка на него уставилась: «Чего, милок? Растворимого тебе плеснуть?» В номере хотел задёрнуть шторы — они остались у него в руках, сорвались с петель. А окончательно его добила история с тренировки.

— Ну-ка.

— Гус выходит в майке, шортах — лето же. Смотрит: Бородюк — в кофте с длинным рукавом, штанах. Спрашивает: «Саша, ты чего?» — «Комары». Гус махнул рукой: «Да ладно тебе». Когда он вышел из корпуса, боровские комары его чуть на поле не отнесли, ха-ха! После этого Хиддинк поставил перед руководством вопрос о переезде сборной из Бора. Я думаю, его главное достижение в России заключалось в том, что он начал менять нашу ментальность. Гус делал всё, чтобы попадание в сборную считалось абсолютной привилегией. Чтобы игроки, по спортивному принципу попав в команду, были окружены максимальной заботой. В Европе ведь тоже не заезжают надолго на сбор — за день-два до игры заселяются в отель. С тех пор и российская сборная начала жить в хороших гостиницах, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.