Экс-менеджер сборной России: Адвокат говорил, что Кокорин бежит, как Болт — суперфутболист

Экс-менеджер сборной России по футболу Евгений Савин вспомнил, что бывший главный тренер национальной команды Дик Адвокат был высокого мнения о нападающем Александре Кокорине.

— Та сборная не была командой раздолбаев?

— Точно нет. Это была уверенная в себе, повзрослевшая по сравнению с предыдущим Евро команда. Плюс добавились молодые Алан Дзагоев, Саша Кокорин, который тогда был на взлёте. Не знаю, рассказывал ли кто-то эту историю, но перед Грецией у Дика была идея поставить Кокорина вместо Аршавина. Адвокат, глядя на него, говорил: «Это суперфутболист. Бежит, как Усэйн Болт, всё умеет». Реально большой талант был.

— Дик реально хотел посадить капитана?

— Да. Он думал дать Андрею паузу, чуть взбодрить его. Но за день или два до матча играли двусторонку на сближенные ворота. Саша бьёт по воротам — и рвёт заднюю. Дик на голландском выматерился. Плюс у нас пропустил игру по болезни Костя Зырянов — Денис Глушаков вышел. И опять не пошло. Дзагоев, Кержаков имели шансы, а у них один несчастный момент — Карагунис убежал и забил, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.