«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: Кулибали вывел саудовцев вперёд в дополнительном тайме
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В эти минуты на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (США) проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем». Счёт встречи 2:3.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Доп. время
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9' 1:1 Леонардо – 46' 1:2 Малком – 52' 2:2 Холанд – 55' 2:3 Кулибали – 94' 3:3 Фоден – 104' 3:4 Леонардо – 112'
На 10-й минуте полузащитник английского клуба Бернарду Силва открыл счёт с передачи немецкого хавбека
Илкая Гюндогана. В самом начале второй половины игры «Аль-Хиляль» отыгрался усилиями Маркоса Леонардо, а ещё через восемь минут экс-вингер «Зенита» Малком вывел саудовцев вперёд. Тут же отыгрались «горожане» — отличился Эрлинг Холанд.
В начале первого дополнительного тайма «Аль-Хиляль» вновь вышел вперёд. Гол забил защитник Калиду Кулибали.
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