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«Принеси письмо за подписью Гуса». Савин — о том, как Хиддинк помог ему сдать экзамен

«Принеси письмо за подписью Гуса». Савин — о том, как Хиддинк помог ему сдать экзамен
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Экс-менеджер сборной России по футболу Евгений Савин вспомнил, как бывший главный тренер национальной команды Гус Хиддинк помог ему сдать государственный экзамен в вузе.

— А твоя лично главная история с «бронзового» Евро?
— Я в тот год выпускался из вуза. Мой декан Ярослав Львович Скворцов до сих пор вспоминает эту историю. Чтобы улететь с командой на сбор перед Евро, мне нужно было досрочно сдать госэкзамены. Обрисовал ему ситуацию. А он говорит: «Принесёшь письмо за подписью Хиддинка — сделаем». Я сам составил текст, распечатал на бланке РФС, подписал у Гуса — и принёс в МГИМО. Это письмо у Ярослава Львовича до сих пор где-то в рамочке висит, наверное. Госы я сдал досрочно, на отлично, мне подтвердили красный диплом. А вручение дипломов пришлось на промежуток между четвертьфиналом и полуфиналом. Я думаю: сейчас нидерландцам героически проиграем, никто в нас камень не кинет. Они тогда 3:0 Италию вынесли, 4:1 — Францию, 2:0 — Францию. Лучшая команда группового этапа! Для меня игра с Нидерландами — ярчайшее воспоминание с того чемпионата, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.

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