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Юрген Клопп назвал лучшего тренера в истории футбола

Юрген Клопп назвал лучшего тренера в истории футбола
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Бывший тренер «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп назвал имя лучшего тренера в истории футбола.

«У меня было несколько действительно отличных моментов с сэром Алексом Фергюсоном. Это большая честь даже говорить с ним. Для менеджера это самое лучшее, что можно сделать – сидеть и слушать. Мне понадобилось десять минут, чтобы понять, что он говорит.

Фергюсон – самый большой тренер в мире. Я его очень уважаю. То, что он сделал в своей жизни как тренер, это будет нелегко повторить», – приводит слова Клоппа Give me Sport.

Сэр Алекс Фергюсон — один из самых успешных тренеров в истории футбола. Он был главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, выиграв 13 титулов в Премьер-лиге, пять Кубков Англии и две Лиги чемпионов УЕФА.

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