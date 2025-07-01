«Денисов такого не ждал». Экс-менеджер сборной Савин — о скандале с игроком перед Евро-08

Экс-менеджер сборной России по футболу Евгений Савин вспомнил, как полузащитник Игорь Денисов оказался вне заявки национальной команды на чемпионат Европы — 2008.

— Ещё до Евро была история с Денисовым.

— Естественно, я не присутствовал при их телефонном разговоре с Генриховичем. Но на следующий день Денисов приехал в отель с Павлом Андреевым, агентом. Я со стороны наблюдал эту сцену. Как понимаю, Игорь признал, что был неправ. Гус ответил: «Окей, извинения принимаются. Будем на связи». И… не взял его на Евро. Думаю, Игорь не такого сценария ждал. Всё-таки Денисов тогда был в блестящей форме, хотя играл не на той позиции, где мы его привыкли видеть. В «Зените» Адвоката он действовал ближе к атаке. Но Гус уже, видно, для себя сформировал костяк. Как раз к Евро Сергея Семака в сборную взял, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.