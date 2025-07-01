Экс-переводчик сборной России: Хиддинк сказал — вы не хуже Ромарио, но вам нужны яйца

Бывший менеджер сборной России по футболу Евгений Савин вспомнил, как Гус Хиддинк применял психологические приёмы во время работы в национальной команде. Гус возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.

— День игры то ли с греками, то ли со шведами. Обязательно нужно было выигрывать. После обеда сидим с Гусом, пьём кофе. Состав назван, установка сделана. И вдруг он просит: «Позови ко мне Семака с Акинфеевым». Я сходил к Сергею, Игорю. Спускаются. Гус спрашивает: «Ребята, кофе будете?». А потом: «Вы Роналдо знаете? Хороший футболист? А Ромарио? Я работал с одним и с другим. Вы точно не хуже! Просто вам нужны яйца». Они выслушали его, пошли отдыхать, а потом произошло то, что произошло.

— Психология?

— Именно! Обычно Гус так не поступал, а тут посчитал нужным это ещё раз проговорить. Тогда в сборной было два базовых клуба — «Зенит» и ЦСКА. А нейтральный Семак был для Гуса словно проводником своих идей в коллективе. Плюс находился в блестящей форме, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.