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«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: саудовцы забили четвёртый мяч во встрече

«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: саудовцы забили четвёртый мяч во встрече
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В эти минуты на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (США) проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем». Счёт встречи 3:4.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9'     1:1 Леонардо – 46'     1:2 Малком – 52'     2:2 Холанд – 55'     2:3 Кулибали – 94'     3:3 Фоден – 104'     3:4 Леонардо – 112'    

На 10-й минуте полузащитник английского клуба Бернарду Силва открыл счёт с передачи немецкого хавбека
Илкая Гюндогана. В самом начале второй половины игры «Аль-Хиляль» отыгрался усилиями Маркоса Леонардо, а ещё через восемь минут экс-вингер «Зенита» Малком вывел саудовцев вперёд. Тут же отыгрались «горожане» — отличился Эрлинг Холанд.

В начале первого дополнительного тайма «Аль-Хиляль» вновь вышел вперёд. Гол забил защитник Калиду Кулибали. На 104-й минуте гол Фила Фодена помог «горожанам» сравнять счёт в этой встрече. Вскоре «Аль-Хиляль» забил ещё один мяч. Автором гола стал Маркос Леонардо.

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