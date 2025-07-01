«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: саудовцы забили четвёртый мяч во встрече

В эти минуты на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (США) проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем». Счёт встречи 3:4.

На 10-й минуте полузащитник английского клуба Бернарду Силва открыл счёт с передачи немецкого хавбека

Илкая Гюндогана. В самом начале второй половины игры «Аль-Хиляль» отыгрался усилиями Маркоса Леонардо, а ещё через восемь минут экс-вингер «Зенита» Малком вывел саудовцев вперёд. Тут же отыгрались «горожане» — отличился Эрлинг Холанд.

В начале первого дополнительного тайма «Аль-Хиляль» вновь вышел вперёд. Гол забил защитник Калиду Кулибали. На 104-й минуте гол Фила Фодена помог «горожанам» сравнять счёт в этой встрече. Вскоре «Аль-Хиляль» забил ещё один мяч. Автором гола стал Маркос Леонардо.