«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: саудовцы забили четвёртый мяч во встрече

В эти минуты на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (США) проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем». Счёт встречи 3:4.
На 10-й минуте полузащитник английского клуба Бернарду Силва открыл счёт с передачи немецкого хавбека
Илкая Гюндогана. В самом начале второй половины игры «Аль-Хиляль» отыгрался усилиями Маркоса Леонардо, а ещё через восемь минут экс-вингер «Зенита» Малком вывел саудовцев вперёд. Тут же отыгрались «горожане» — отличился Эрлинг Холанд.
В начале первого дополнительного тайма «Аль-Хиляль» вновь вышел вперёд. Гол забил защитник Калиду Кулибали. На 104-й минуте гол Фила Фодена помог «горожанам» сравнять счёт в этой встрече. Вскоре «Аль-Хиляль» забил ещё один мяч. Автором гола стал Маркос Леонардо.
- 1 июля 2025
-
08:10
-
08:05
-
08:00
-
07:59
-
07:50
-
07:38
-
07:11
-
07:05
-
06:44
-
06:37
-
06:27
-
06:24
-
06:13
-
06:03
-
06:01
-
05:53
-
05:46
-
05:22
-
05:18
-
04:38
-
04:23
-
04:15
-
03:26
-
03:12
-
03:10
-
02:43
-
02:25
-
02:22
-
02:08
-
01:20
-
01:19
-
00:50
-
00:47
-
00:35
-
00:24