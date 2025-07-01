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«Реал» — «Ювентус»: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть трансляцию

«Реал» — «Ювентус»: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 1 июля, и в ночь на 2 июля пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира сыграют испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Команды будут выступать на стадионе « Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск 1 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Реал» — «Ювентус» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Боруссия» Д — «Монтеррей», которые начнут свой матч в среду, 2 июля, в 4:00 мск.

Напомним, клубный чемпионат мира завершится 13 июля.

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