«Реал» — «Ювентус»: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 июля, и в ночь на 2 июля пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира сыграют испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Команды будут выступать на стадионе « Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск 1 июля.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Реал» — «Ювентус» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Боруссия» Д — «Монтеррей», которые начнут свой матч в среду, 2 июля, в 4:00 мск.

Напомним, клубный чемпионат мира завершится 13 июля.

На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду: