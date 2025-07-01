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Экс-менеджер сборной России Савин: перед Словенией в 2009-м мы уже выбрали базу в ЮАР

Экс-менеджер сборной России Савин: перед Словенией в 2009-м мы уже выбрали базу в ЮАР
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Экс-менеджер сборной России по футболу Евгений Савин рассказал, что перед стыковыми матчами со Словенией в 2009 году национальная команда уже была готова к участию на чемпионате мира — 2010. Напомним, россияне уступили словенцам в стыках и не попали на мундиаль.

— Как бы ты в целом описал период Гуса в сборной?
— С Евро-2008 по Марибор мы пережили очень классный период. У нас реально была крутая команда. На равных играли с Аргентиной, Нидерландами, Германией. К сожалению, немцам оба раза уступили, но матчи были абсолютно равные. Был бы VAR, уверен, что в Москве нам дали бы пенальти, когда Боатенг косой срубил Быстрова. А небезызвестный Массимо Бузакка не поставил.

— Что сломалось в Мариборе?
— Я не знаю. Мы отлично проводили отборочный цикл и товарищеские матчи с топ-соперниками. Если не ошибаюсь, Россия тогда были шестой сборной в мире — наш пик в рейтинге. Казалось, Словению должны были проходить. Мы с Николаем Игумновым даже съездили в ЮАР, выбрали шикарную базу на ЧМ-2010 недалеко от Кейптауна. Но произошёл несчастный случай — злой рок, не иначе, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.

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