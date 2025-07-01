«Манчестер Сити» сенсационно вылетел с КЧМ, проиграв «Аль-Хилялю» со счётом 3:4
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На стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (США) проходил матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем». Игра завершилась победой саудовского клуба со счётом 4:3 после дополнительного времени.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9' 1:1 Леонардо – 46' 1:2 Малком – 52' 2:2 Холанд – 55' 2:3 Кулибали – 94' 3:3 Фоден – 104' 3:4 Леонардо – 112'
В основное время команды сыграли вничью, 2:2. В составе «Сити» голами отметились Бернарду Силва и Эрлинг Холанд. У саудовцев забивали Маркос Леонардо и Малком.
В экстра-таймах у «Аль-Хиляли» отличились Калиду Кулибали и Маркос Леонардо (победный гол), а у английской команды забил Фил Фоден.
Таким образом, «Аль-Хиляль» вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет с «Флуминенсе».
Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:
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