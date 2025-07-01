«Манчестер Сити» сенсационно вылетел с КЧМ, проиграв «Аль-Хилялю» со счётом 3:4

На стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (США) проходил матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем». Игра завершилась победой саудовского клуба со счётом 4:3 после дополнительного времени.

В основное время команды сыграли вничью, 2:2. В составе «Сити» голами отметились Бернарду Силва и Эрлинг Холанд. У саудовцев забивали Маркос Леонардо и Малком.

В экстра-таймах у «Аль-Хиляли» отличились Калиду Кулибали и Маркос Леонардо (победный гол), а у английской команды забил Фил Фоден.

Таким образом, «Аль-Хиляль» вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет с «Флуминенсе».

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: