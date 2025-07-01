Экс-переводчик Адвоката в сборной России: один раз Павлюченко жёстко высказал Дику

Бывший переводчик экс-главного тренера сборной России Дика Адвоката Евгений Савин вспомнил, как нападающий Роман Павлюченко в резкой форме обсудил с нидерландским специалистом своё место в национальной команде.

«При Адвокате в 10 позициях состав все знали ещё до сборов. Да, многим это не нравилось, в том числе игрокам. Рома Павлюченко один раз Дику высказал.

В целом в приличной, но достаточно жёсткой манере: «Ты на меня вообще рассчитываешь? Что бы я ни делал, играют другие». Основным нападающим тогда был Кержаков. Это было в феврале или марте, а в июне играли дома с Арменией. Дик ставит Павлюченко — хет-трик! Так Рома стал основным форвардом. Дик потом посмеивался: «А ты молодец, хорошо отреагировал. Видно, что хочешь играть». У армян-то тогда приличная командёха была: Мхитарян, Мовсисян. Мы в Ереване еле ноги унесли — 0:0 сыграли», — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.