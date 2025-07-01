Определилась третья четвертьфинальная пара клубного чемпионата мира-2025

После очередного игрового дня на клубном чемпионате мира по футболу-2025 определилась третья пара участников 1/4 финала соревнований.

В ней сыграют «Аль-Хиляль» и «Флуминенсе».

Саудовцы в напряжённом противостоянии обыграли в дополнительное время «Манчестер Сити» со счётом 4:3, а «Флуминенсе» выбил из турнира миланский «Интер». Их встреча завершилась победой бразильского клуба со счётом 2:0.

Напомним, второй парой четвертьфиналистов стали «ПСЖ» и «Бавария». Победитель данной пары в полуфинале турнира сыграет с победителем противостояния «Аль-Хиляль» — «Флуминенсе».

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