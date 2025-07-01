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Определилась третья четвертьфинальная пара клубного чемпионата мира-2025

Определилась третья четвертьфинальная пара клубного чемпионата мира-2025
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После очередного игрового дня на клубном чемпионате мира по футболу-2025 определилась третья пара участников 1/4 финала соревнований.

В ней сыграют «Аль-Хиляль» и «Флуминенсе».

Саудовцы в напряжённом противостоянии обыграли в дополнительное время «Манчестер Сити» со счётом 4:3, а «Флуминенсе» выбил из турнира миланский «Интер». Их встреча завершилась победой бразильского клуба со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9'     1:1 Леонардо – 46'     1:2 Малком – 52'     2:2 Холанд – 55'     2:3 Кулибали – 94'     3:3 Фоден – 104'     3:4 Леонардо – 112'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 2
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Кано – 3'     0:2 Перейра ду Насименту – 90+3'    

Напомним, второй парой четвертьфиналистов стали «ПСЖ» и «Бавария». Победитель данной пары в полуфинале турнира сыграет с победителем противостояния «Аль-Хиляль» — «Флуминенсе».

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