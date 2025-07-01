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«Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей»: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть трансляцию

«Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей»: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 1 июля, и в ночь на 2 июля пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира сыграют немецкая «Боруссия» Дортмунд и мексиканский «Монтеррей». Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4:00 мск 2 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
02 июля 2025, среда. 04:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Реал» Мадрид — «Ювентус», которые также начнут свой матч сегодня в 22:00 мск.

Напомним, клубный чемпионат мира завершится 13 июля.

Расписание матчей КЧМ
Турнирная сетка КЧМ
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