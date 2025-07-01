«Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей»: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 июля, и в ночь на 2 июля пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира сыграют немецкая «Боруссия» Дортмунд и мексиканский «Монтеррей». Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4:00 мск 2 июля.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Реал» Мадрид — «Ювентус», которые также начнут свой матч сегодня в 22:00 мск.

Напомним, клубный чемпионат мира завершится 13 июля.