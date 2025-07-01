Эрлинг Холанд перешагнул отметку в 300 голов в карьере
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Нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд перешагнул отметку в 300 голов в карьере, забив «Аль-Хилялю» (3:4) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу. Гол в ворота саудовской команды стал для норвежского форварда 301-м в карьере.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9' 1:1 Леонардо – 46' 1:2 Малком – 52' 2:2 Холанд – 55' 2:3 Кулибали – 94' 3:3 Фоден – 104' 3:4 Леонардо – 112'
20 голов Холанд забил в «Мольде», 29 – в «Зальцбурге», 86 – в «Боруссии» Дортмунд, 124 – в «Манчестер Сити». В составе национальной команды на счету форварда 42 забитых мяча. Всего в сезоне-2024/2025 Холанд отметился 34 голами в 48 матчах во всех турнирах.
Отметим, что для «Манчестер Сити» сезон-2024/2025 завершился сегодня, 1 июля, поражением от «Аль-Хиляля» в матче КЧМ.
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