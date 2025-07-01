Клубный ЧМ по футболу — 2025: результаты игрового дня с 30 июня на 1 июля

Завершился очередной игровой день на клубном чемпионате мира по футболу-2025. В его рамках состоялись два матча 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

«Интер» — «Флуминенсе» (0:2). «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» (3:4 после д.в.).

Таким образом, «Интер» и «Манчестер Сити» покинули турнир. Также определилась третья пара участников 1/4 финала соревнований. В ней сыграют «Аль-Хиляль» и «Флуминенсе».

Напомним, первой парой четвертьфиналистов стали «ПСЖ» и «Бавария».

Клубный чемпионат мира завершится 13 июля. Действующий победитель соревнований — «Реал».

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