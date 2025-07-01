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Клубный ЧМ по футболу — 2025: результаты игрового дня с 30 июня на 1 июля

Клубный ЧМ по футболу — 2025: результаты игрового дня с 30 июня на 1 июля
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Завершился очередной игровой день на клубном чемпионате мира по футболу-2025. В его рамках состоялись два матча 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

  1. «Интер» — «Флуминенсе» (0:2).
  2. «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» (3:4 после д.в.).
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 2
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Кано – 3'     0:2 Перейра ду Насименту – 90+3'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9'     1:1 Леонардо – 46'     1:2 Малком – 52'     2:2 Холанд – 55'     2:3 Кулибали – 94'     3:3 Фоден – 104'     3:4 Леонардо – 112'    

Таким образом, «Интер» и «Манчестер Сити» покинули турнир. Также определилась третья пара участников 1/4 финала соревнований. В ней сыграют «Аль-Хиляль» и «Флуминенсе».

Напомним, первой парой четвертьфиналистов стали «ПСЖ» и «Бавария».

Клубный чемпионат мира завершится 13 июля. Действующий победитель соревнований — «Реал».

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