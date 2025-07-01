Трансфер Жерсона в «Зенит» близок к срыву. Игрок склонен перейти в «Аль-Наср» — ESPN

Переход полузащитник «Фламенго» Жерсона в «Зенит» очень близок к срыву, сообщает издание ESPN.

По сведениям источника, в последние дни в сделку вмешался «Аль-Наср», которому услуги Жерсона предложил один из представителей самого игрока.

Маркан (отец Жерсона) изначально договорился с «Зенитом» через другого бразильского посредника, который и привёл предложение от российского клуба. При этом Карлос Лейте, ещё один официальный представитель Жерсона, был отстранён от этой сделки, но сумел получить очень выгодное предложение от «Аль-Насра», к которому теперь склоняется и сам футболист.

Источники ранее сообщали, что Жерсон хочет поработать с Жорже Жезушем, который в ближайшие дни возглавит саудовский клуб.

Игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну: