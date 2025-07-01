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1 июля главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, Уимблдон, клубный чемпионат мира, НХЛ

«Манчестер Сити» и «Интер» вылетели с КЧМ, Тарасенко обменян в «Миннесоту». Главное к утру
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Английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер» завершили выступления на клубном чемпионате мира по футболу, «Детройт Ред Уингз» сообщил об обмене российского нападающего Владимира Тарасенко в «Миннесоту Уайлд», переход полузащитника «Фламенго» Жерсона в «Зенит» сорвался. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Сити» сенсационно вылетел с КЧМ, проиграв «Аль-Хилялю» со счётом 3:4.
  2. «Интер» вылетел с клубного чемпионата мира после поражения в 1/8 финала от «Флуминенсе».
  3. «Детройт» обменял Владимира Тарасенко в «Миннесоту».
  4. Переход Жерсона в «Зенит» сорвался. Он принял предложение «Аль-Насра» — журналист.
  5. «Детройт» подписал новый контракт с 36-летним нападающим Кейном с зарплатой в $ 3 млн.
  6. 37-летний Маршан подписал контракт с «Флоридой» на шесть лет и $ 33 млн — Фридман.
  7. Иван Проворов подписал семилетний контракт с «Коламбусом» с зарплатой в $ 59,5 млн — Лебрюн.
  8. Марнер стал игроком «Вегаса», контракт на восемь лет и $ 96 млн — Фридман.
  9. Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о результатах скандальной жеребьёвки Кубка России.
  10. Паула Бадоса проиграла Кэти Бултер на старте Уимблдона-2025.
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