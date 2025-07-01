«Манчестер Сити» и «Интер» вылетели с КЧМ, Тарасенко обменян в «Миннесоту». Главное к утру

Английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер» завершили выступления на клубном чемпионате мира по футболу, «Детройт Ред Уингз» сообщил об обмене российского нападающего Владимира Тарасенко в «Миннесоту Уайлд», переход полузащитника «Фламенго» Жерсона в «Зенит» сорвался. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».