Переход Жерсона в «Зенит» сорвался. Он принял предложение «Аль-Насра» — журналист

Переход полузащитник «Фламенго» Жерсона в «Зенит» сорвался, сообщает журналист Жулио Мигель Нето в соцсетях.

По сведениям источника, Жерсон принял предложение от «Аль-Насра», сообщив о решении своему штабу, и ясно дал понять, что в нынешних условиях не хочет переезжать в Россию, несмотря на то что это должно было стать его новым направлением. Кроме того, «Зенит» не перевёл сумму отступных в размере € 25 млн.

Жорже Жезуш, который возглавит «Аль-Наср», лично звонил отцу игрока, выразив большое желание поработать с полузащитником.

Предложение от «Аль-Насра» превышает российское. Зарплата Жерсона составит примерно 4,5 млн реалов (€ 8,5 млн) в месяц по контракту до конца 2029 года, тогда как «Зенит» предлагал около 3,2 млн реалов в месяц + бонусы (€ 6 млн).

Сейчас саудовский клуб ждёт разрешения перевести сумму отступных на корпоративный счёт, который должен быть предоставлен штабом игрока и передан «Фламенго» для завершения расторжения контракта.

С российской стороны считают, что «сделка уже заключена», и продолжают настаивать на переводе средств на счёт игрока, полагаясь на слово отца/агента Жерсона и посредников, участвующих в операции.

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