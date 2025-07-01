«Манчестер Сити» не выиграл и не выиграет ни одного трофея в 2025 году

Английский «Манчестер Сити» не выиграл и уже не выиграет ни одного трофея по ходу календарного 2025 года. Сегодня, 1 июля, команда Хосепа Гвардиолы уступила саудовскому «Аль-Хилялю» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу и выбыла из турнира.

Ранее в сезоне-2024/2025 «горожане» проиграли «Кристал Пэлас» (0:1) в финале Кубка Англии, в Кубке лиги «Сити» вылетел от «Тоттенхэма» (1:2), в английской Премьер-лиге «МС» занял третье место, а в Лиге чемпионов дважды уступил «Реалу» (2:3, 1:3) в стыковых матчах.

Последний выигранный трофей для «Манчестер Сити» — Суперкубок Англии. В августе 2024-го «горожане» обыграли в финале турнира, который состоит из одного матча, «Манчестер Юнайтед».