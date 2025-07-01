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«Манчестер Сити» не выиграл и не выиграет ни одного трофея в 2025 году

«Манчестер Сити» не выиграл и не выиграет ни одного трофея в 2025 году
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Английский «Манчестер Сити» не выиграл и уже не выиграет ни одного трофея по ходу календарного 2025 года. Сегодня, 1 июля, команда Хосепа Гвардиолы уступила саудовскому «Аль-Хилялю» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу и выбыла из турнира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9'     1:1 Леонардо – 46'     1:2 Малком – 52'     2:2 Холанд – 55'     2:3 Кулибали – 94'     3:3 Фоден – 104'     3:4 Леонардо – 112'    

Ранее в сезоне-2024/2025 «горожане» проиграли «Кристал Пэлас» (0:1) в финале Кубка Англии, в Кубке лиги «Сити» вылетел от «Тоттенхэма» (1:2), в английской Премьер-лиге «МС» занял третье место, а в Лиге чемпионов дважды уступил «Реалу» (2:3, 1:3) в стыковых матчах.

Последний выигранный трофей для «Манчестер Сити» — Суперкубок Англии. В августе 2024-го «горожане» обыграли в финале турнира, который состоит из одного матча, «Манчестер Юнайтед».

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