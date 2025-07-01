«Манчестер Сити» не выиграл и не выиграет ни одного трофея в 2025 году
Поделиться
Английский «Манчестер Сити» не выиграл и уже не выиграет ни одного трофея по ходу календарного 2025 года. Сегодня, 1 июля, команда Хосепа Гвардиолы уступила саудовскому «Аль-Хилялю» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу и выбыла из турнира.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9' 1:1 Леонардо – 46' 1:2 Малком – 52' 2:2 Холанд – 55' 2:3 Кулибали – 94' 3:3 Фоден – 104' 3:4 Леонардо – 112'
Ранее в сезоне-2024/2025 «горожане» проиграли «Кристал Пэлас» (0:1) в финале Кубка Англии, в Кубке лиги «Сити» вылетел от «Тоттенхэма» (1:2), в английской Премьер-лиге «МС» занял третье место, а в Лиге чемпионов дважды уступил «Реалу» (2:3, 1:3) в стыковых матчах.
Последний выигранный трофей для «Манчестер Сити» — Суперкубок Англии. В августе 2024-го «горожане» обыграли в финале турнира, который состоит из одного матча, «Манчестер Юнайтед».
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июля 2025
-
08:10
-
08:05
-
08:00
-
07:59
-
07:50
-
07:38
-
07:11
-
07:05
-
06:44
-
06:37
-
06:27
-
06:24
-
06:13
-
06:03
-
06:01
-
05:53
-
05:46
-
05:22
-
05:18
-
04:38
-
04:23
-
04:15
-
03:26
-
03:12
-
03:10
-
02:43
-
02:25
-
02:22
-
02:08
-
01:20
-
01:19
-
00:50
-
00:47
-
00:35
-
00:24